Enghien: des arbres fruitiers à planter maintenant, que votre jardin soit petit ou grand

Novembre et décembre: c'est la période idéale pour planter des arbres fruitiers. Face aux plantes ornementales, pommiers, poiriers et compagnie ont la cote dans les jardins. Car non seulement ils donnent du fruit... mais ils peuvent aussi être très jolis, taillés en espalier, par exemple.

Le palissage est une technique agricole qui remonte au 16e siècle. Elle consiste à sélectionner et orienter les branches de l'arbre fruitier dans un certain sens en vue d'améliorer le rendement. "En écartant les branches charpentières, on obtient une meilleure ventilation", explique Olivier Debaisieux pépiniériste à Enghien. "Les feuilles sont moins humides, il y a moins de maladies. Par ailleurs, cela permet d'avoir un meilleur ensoleillement et donc une meilleure production."