Circulation des trains rétablie après un accident qui a fait trois morts près d'Enghien

Trois personnes ont perdu la vie ce lundi soir près d’Enghien, sur un passage à niveau. Un train a heurté une voiture à Herne, sur la ligne Bruxelles-Tournai, ce lundi vers 21h35. Le train transportait 25 personnes et circulait sur la ligne 94, dans le sens Bruxelles-Tournai. Le bourgmestre de la commune flamande de Herne, Kris Poelaert a confirmé le dramatique bilan: "Trois personnes sont mortes et sont actuellement en cours d'identification", a déclaré Kris Poelaert, signalant que "des feux de signalisation ont été ignorés".

En effet, Selon Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire, les images des caméras de surveillance montrent que les barrières du passage à niveau étaient bien fermées. Selon le premiers éléments, la voiture qui circulait chaussée d'Enghien aurait zigzagué entre les barrières pour franchir le passage à niveau, mais c'est l'enquête de police qui devra préciser les circonstances exactes de l'accident. On ignore qui sont les victimes et où elles se rendaient quand le drame s'est produit.

La circulation des trains a en tous cas repris normalement depuis 5h du matin ce mardi sur la ligne, après avoir été déviée via Jurbise hier soir. La rame de train et la voiture ont été dégagés cette nuit et le passage à niveau, qui avait subi quelques dégâts a été réparé.