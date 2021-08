Encore un soir compliqué pour les canards des Marais d’Harchies, canardés en passant la frontière

Ce sont deux plans d’eau situés à quatre kilomètres à vol de canard. Les Marais d’Harchies, côté belge, sont un havre de paix de 570 hectares pour la faune et la flore. Côté français, le lac Chabaud-Latour de Condé-sur-l’Escaut grouille en ce moment de chasseurs. "On est impatient de pouvoir ouvrir la chasse au gibier d’eau", nous dit Jean-Louis Ladrier, avant de monter dans sa barque avec ses compagnons en direction d’une hutte.

Les canards ne connaissant pas la frontière volent régulièrement d’un côté à l’autre sans savoir qu’ils courent un grand risque d’être canardés dès le 21 août. Ce samedi soir, François Stocman observe le passage des volatiles depuis une route de campagne, sur une bande-son pétaradante. "Depuis une demi-heure, ça tire pas mal. On a déjà entendu plus de deux cents coups de feu", explique cet ornithologue de l’association protectrice de la nature Natagora. Avec Alain Malengreau, il a réalisé une étude détaillée sur la soirée d’ouverture de la chasse. "Chaque année, à cette date, des centaines de canards sont tués", affirment-ils.

"Pas un massacre"

Ces cinq dernières années, ils ont recensé avec l’aide d’autres bénévoles le nombre de coups de feu tirés par les chasseurs lors de la première soirée de chasse (1100 en 2016, 2054 en 2020) ainsi que le nombre d’oiseaux qui ne reviennent pas aux Marais d’Harchies le lendemain de l’ouverture (480 en 2016, 613 en 2020).

Des chiffres que contestent Jean-Louis Ladrier et ses amis chasseurs. "Ce n'est pas un massacre. Nous, ce soir, on tuera un ou deux canards tout au plus. Il y a même des soirs où l'on ne prend rien. On dit alors qu'on fait capot. En fait, on vient surtout pour passer une bonne soirée ensemble et partager un bon barbecue."

Pour ces naturalistes, la chasse autorisée à une telle proximité de la zone protégée est un non-sens : "On travaille toute l’année pour encourager la biodiversité et voir grandir des populations de canards. Et en un soir, tous ces efforts tombent à l’eau. C’est décourageant". François Stocman prône le dialogue avec les chasseurs, belges et français, qui tirent les canards de l’autre côté de la frontière et plaide pour une solution politique, franco-belge, pour gérer ce territoire transfrontalier de façon plus cohérente.