Encore des travaux à Tournai: le rond-point de l'Europe sera fermé

Des travaux encore et toujours à Tournai! Alors que le boulevard de Marvis doit rouvrir en cette fin de semaine, un autre chantier va commencer le lundi 9 avril, avec quelques jours de retard: il s'agit de remplacer l'égouttage à l'Avenue de Maire.

Le rond-Point de l'Europe sera fermé. Il s'agit d'un axe important, des déviations ont donc évidemment été prévues, ce qui n'empêchera sans doute pas les désagréments pour les automobilistes. Les travaux devraient devrait durer 3 semaines.

Du côté des pompiers dont la caserne est située tout près, on a aussi pensé à des itinéraires alternatifs pour rejoindre la rue Royale et la gare de Tournai notamment... et sans perdre trop de temps en cas d'intervention devant passer par là.