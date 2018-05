En Wallonie picarde, les pompiers partiront en intervention avec une tablette

La zone de secours de Wallonie picarde vient d'être primée aux Publica Awards, dans la catégorie Sécurisé. Il s'agit de prix qui récompensent les projets publics innovants en Belgique.

Le projet : un logiciel informatique de gestion des risques baptisé PreviWeb, et développé avec la société BizzDev.

Le projet consiste à mettre à disposition des pompiers, sur tablette, l'ensemble des informations dont ils ont besoin pour une intervention sur un site à risque, qui va de l'école à l'usine Seveso. Les informations des 2.500 sites à risque répertoriés sont multiples : plans, moyens d'accès, coordonnées des exploitants, caractéristiques des dangers présents sur le site...

Ce logiciel sera disponible sur tablette, dans chaque véhicule de commandement. Il doit permettre une intervention plus rapide et plus efficace des pompiers.

"Le logiciel présente plusieurs avantages", explique Mathieu Delneste, chef du service Prévision et planification de la zone de secours de Wallonie picarde. "Le premier avantage est d'être certain de disposer des informations sur le terrain. Les officiers auront les informations sur des tablettes. Avant, elles étaient en version papier, elles se trouvaient dans la caserne et il fallait s'assurer qu'elles arrivent bien jusqu'au lieu de l'intervention. Le second avantage, c'est un gain de temps parce que nous aurons toutes les informations nécessaires à notre disposition. Le troisième avantage, c'est une meilleure connaissance des risques auxquels nous pourrions être confrontés."

Les 19 communes de la zone de secours de Wallonie picarde et en particulier le planificateur d'urgence de chacune de ces communes ont participé à la conception du logiciel, en fournissant les informations nécessaires aux pompiers. Cela permet aussi d'harmoniser les informations sur tout le territoire de la zone. "Un tel logiciel, aussi abouti, n'existait pas encore en Belgique", glisse Olivier Lowagie, commandant de la zone de secours de Wallonie picarde.