En manque de compétition ? Une appli belge vous propose de participer à un jogging virtuel ce samedi

Si vous êtes coureur à pied, peut-être que les joggings vous manquent. Ces courses du samedi ou du dimanche qui rassemblent parfois plusieurs centaines de coureuses et de coureurs sont pour l’instant toujours interdites, à cause de la crise sanitaire. Pour combler le manque, Laurent Baijot, un habitant de Mont-de-l’Enclus (Hainaut) propose une course virtuelle ce samedi 20 juin.

Pour y participer, il suffit de télécharger gratuitement l’application belge Formyfit et demander son dossard. On chausse ensuite ses chaussures et on part pour une distance de minimum 5 kilomètres où vous voulez, sur n’importe quel terrain et à l’heure qui vous convient le mieux ce samedi. Une fois votre jogging terminé, Laurent Baijot et son application s’occupent du classement.

"On collabore avec l’université catholique de Louvain et sa faculté polytechnique, explique-t-il. Notre appli est donc capable de calculer la vitesse moyenne de chaque coureur, sur 5 kilomètres et sur terrain plat. Exemple : si un petit malin décide de faire sa course en descente à du 12,5 km/h, sa vitesse moyenne sera recalculée en fonction de la pente. Et elle sera peut-être ramenée à du 12,2 sur le plat."

L’inscription à la course est gratuite. Mais l’appli Formyfit propose en contrepartie aux coureurs de faire un don pour soutenir les hôpitaux du Hainaut.