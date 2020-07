En immersion avec les pompiers de la zone Hainaut Est

Durant l’été, les pompiers sont appelés sur des missions particulières comme la destruction de nids de guêpe ou le sauvetage de baigneurs. Frédéric Ngom, journaliste à la Dernière Heure Charleroi a passé une journée avec les hommes du feu de la zone Hainaut Est. Une journée en immersion pour découvrir les dessous de ce métier passionnant.

La zone de secours Hainaut Est, ce sont 600 pompiers sur 22 communes. Et en été, ils ont autant de travail qu’en hiver, même si les missions sont différentes. "Ils n’ont plus d’intervention pour de feux de cheminée, mais des missions estivales. Cela va du traitement des nids de guêpes au secours de personnes qui ont bravé les interdits, comme se baigner dans les carrières", raconte Frédéric Ngom, journaliste à la DH Charleroi.

Pour aider les pompiers dans leurs missions, les citoyens ont leur rôle à jouer. "En respectant les réglementations. Par exemple installer correctement des détecteurs de fumée dans les habitations. Ou ne pas se garer n’importe où pour faciliter l’accès des secours."

Le journaliste carolo a vécu le quotidien des pompiers. "Ce n’est pas de tout repos. Ils font de longues gardes pendant lesquelles ils s’entraînent, font l’entretien du matériel,… Ils sont très investis par leur mission."

