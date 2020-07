En balade sur les traces des marches de l'entre Sambre et Meuse

Le Soir vous emmène découvrir Gerpinnes, Walcourt, Florennes et Saint-Gérard.

"Chaque jour, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19. "

Ce jeudi Le Soir vous emmène sur les traces des marches de l’entre Sambre et Meuse. "Le point de départ est à Gerpinnes, c’est la capitale des marches de l’entre Sambre et Meuse qui n’ont pas lieu cette année à cause de la crise sanitaire", explique Stéphane Vande Velde, journaliste au Soir. "On rejoint ensuite Walcourt et sa basilique sainte Materne et puis Florennes avant de se diriger vers Saint-Gérard."

Sur le parcours, on retrouve "une chouette ambiance, en pleine campagne, c’est une belle balade avec des gens chaleureux."

Stéphane Vande Velde propose la balade en voiture, mais il est aussi possible de la faire à vélo. "Je conseille d’abandonner l’étape vers Saint-Gérard, cela fait alors une centaine kilomètre."

La balade est à découvrir dans le Soir de jeudi.