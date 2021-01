En 2021, les sacs bleus ne seront plus acceptés dans les Recyparcs de Tibi à Charleroi

Dès ce début d’année, les sacs bleus qui contiennent les déchets PMC, ne seront plus admis dans les recyparcs de l’intercommunale Tibi dans la région de Charleroi. Mais, en contrepartie, le ramassage de ces sacs bleus sera intensifié et ils seront ainsi enlevés toutes les deux semaines. Il a en effet été constaté qu’il était moins coûteux pour la collectivité et le citoyen d’augmenter la fréquence de ces ramassages au domicile plutôt que de payer des enlèvements via les parcs à conteneurs. C’est donc une nouveauté qu’il va falloir suivre de près via le site internet et le calendrier des ramassages par communes.



Autre nouveauté annoncée : les collectes pour le papier carton et le verre seront augmentées et, pour ce faire, Tibi s’engage à passer toutes les quatre semaines en porte à porte pour les effectuer.



Enfin, il y a aussi du changement dans le traitement des déchets verts. En effet, suite au retour des citoyens vers les jardins que l’on a constaté pendant le confinement, il y a eu beaucoup plus de déchets verts que d’habitude. Des déchets qui devaient ensuite être triés avant de partir pour les recyparcs. Alors, Tibi a trouvé une solution : il n’est plus nécessaire de différencier les déchets verts avant de les amener au parc à conteneurs. C’est donc un véritable gain de temps puisqu’on amène ses déchets verts et qu’on les jette dans la benne dédiée.