Ellezelles: les habitants privés de distributeurs automatiques de billets

"Pour ne pas perdre mes clients, j'ai investi dans un appareil bancontact et cela me coûte évidemment." Guillaume est le gérant de la friterie installée sur la Grand-Place d'Ellezelles. "Les gens avaient l'habitude de passer commande chez moi et puis d'aller au distributeur chercher de l'argent. Je ne comprends pas la décision des banques de déserter la commune." Et Guillaume n'est pas le seul à ne pas comprendre.

Guillaume a investi dans un terminal bancontact pour garder ses clients - © RTBF "C'est une honte" nous dit Stéphane qui tient une boucherie derrière l'église. "Avec 6000 habitants et toutes les festivités organisées à Ellezelles, comment imaginer qu'il n'y ait plus de distributeurs de billets? le petit commerce est vivace et puis il y a les touristes aussi qui s'arrêtent ici. Aujourd'hui , les personnes âgées qui sont évidemment lésées nous demandent de l'argent liquide en plus mais ce n'est pas possible et puis ce n'est pas notre métier." Les deux dernières agences bancaires ont quitté la commune ces dernières semaines et pour la population qui souhaite retirer de l'argent, "c'est soit à Flobecq, soit à Renaix qu'il faut se rendre" nous explique le directeur général de la commune Jean-Marc Herbecq.

La dernière agence a déménagé début juillet - © RTBF La piste Be Post ou celle d'une société privée La commune avait pris les devants dès la fin de l'année dernière après avoir appris le regroupement de certaines agences. "Nous avons donc interpellé B Post" poursuit Jean-Marie Herbecq, "pour que l'entreprise publique prenne le relais et, comme il est prévu dans son contrat de gestion, équipe son local ou installe ailleurs un appareil automatique." Le projet est à l'étude chez B Post mais son porte-parole, Steve Deloor, nous a indiqué que "le bureau de poste d'Ellezelles n'était pas adapté pour cela." On cherche donc un autre emplacement et rien ne devrait bouger d'ici début 2019. Le collège communal voudrait se voir concrétiser cette piste évidemment, piste qui ne coûterait rien à la commune. Une autre solution serait de faire appel à une société privée et de conclure un accord sur base d'une concession pour 5 ans. Des négociations sont en cours.