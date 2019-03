Ellezelles: le retour d'un distributeur de billets automatique

C'est une bonne nouvelle pour les habitants d'Ellezelles: d'ici quelques semaines, il y aura à nouveau un distributeur de billets automatique sur leur territoire. Il n'y en avait plus depuis juin dernier avec la fermeture de la dernière banque dans la commune. C'est B Post qui va en installer un devant le Hall des sports, dans un local de concierge qui ne servait plus. Ce hall est situé le long de la nationale à la rue de Renaix. Le distributeur sera donc un peu décentré mais bien visible. "Le permis de bâtir a été introduit auprès de la Région Wallonne. Il y a quelques petits travaux à prévoir" nous explique Jean-Marc Herbecq, directeur général de la commune, "nous avons déjà effectué des travaux de raccordement pour l'électricité et Proximus. B Post prendra à sa charge la suite des aménagements à effectuer." Cela ne coûtera rien à la commune. Ce nouveau distributeur sera mis en service par B Post fin avril/début mai.