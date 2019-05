Elections du 26 mai: le rush dans une agence de communication montoise

Une petite dizaine de palettes de dépliants, d'affiches, de bâches en PVC aux couleurs de plusieurs candidats aux élections du 26 mai, Fabio Lavalle, responsable de l'agence Bar à Pub, s'active avec une de ses collègues, il faut téléphoner aux candidats pour qu'ils viennent chercher leurs supports livrés au siège de la société installée à Frameries. C'est que depuis des semaines, l'équipe composée d'une petite vingtaine de personnes tourne à plein régime pour sa deuxième campagne électorale en sept mois. «C'est sûr qu'après le 26 mai, il y aura un gros vide comme après les élections communales» nous explique Fabio Lavalle, «chaque minute compte pour un candidat, on est équipé ici pour imprimer l'essentiel de la production papier, on fait tourner les machines pendant la nuit et le matin on conditionne le tout pour que le candidat soit servi dans les délais les plus courts. C'est notre force avec nos prix très compétitifs.»

Les machines à imprimer tournent même pendant la nuit - © RTBF On travaille de la même façon pour tous les candidats et tous les partis Pas question pour la société de travailler sur le fond des messages politiques, l'équipe s'occupe de la forme des supports papier et de la réalisation de capsules vidéo ou de publications Facebook. «C'est clair que les réseaux sociaux peuvent être d'une grande aide aujourd'hui pour véhiculer des émotions notamment mais on peut aussi vite tomber dans le ringard» poursuit Fabio Lavalle, «notre rôle est d'aider le candidat à atteindre son public cible sur Facebook et qu'il ne dépense pas de l'argent pour rien.»

L'agence s'occupe de "petits" candidats et de plusieurs têtes de liste - © RTBF Et pour arriver à cela, Fabio Lavalle a investi plusieurs milliers d'euros dans des formations même si pour lui «le support papier et surtout la présence sur le terrain restent les meilleurs atouts pour le candidat.» L'agence Bar à Pub s'occupe aussi de la distribution des dépliants, folders, flyers dans les boîtes aux lettres, «ce qui enlève un souci pour le candidat.» Lors des dernières élections communales, la société a commencé à proposer des bâches en PVC aux candidats et cela a bien marché car «ce n'est pas possible de faire du 4m2 avec du papier». Et quand on soulève le côté très peu écologique du produit, Fabio Lavalle nous répond qu'il est possible de les faire recycler dans des associations spécialisées. Les prochains jours devraient encore être assez agités pour l'équipe de Bar à Pub. Les 2 dernières campagnes électorales représentent 30% du chiffre d'affaires actuel de la société.

SERIE ELECTIONS : agence de com' au taquet - 09/05/2019 Reportage dans une agence de communication montoise en vue des élections du 26 mai