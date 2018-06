Elections communales: Marghem (MR) et ses colistiers veulent renverser le rapport de force à Tournai

Le combat des chefs se prépare à Tournai, entre Marie-Christine Marghem, tête de liste MR, et Rudy Demotte, tête de liste PS.

La ministre fédérale de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable vient de présenter sa liste, composée de 20 fhommes et de 19 femmes. Marie-Christine Marghem emmènera la liste, où l'on retrouve également les échevins Armand Boite et Robert Delvigne et les conseillers communaux Catherine Guissé-Lemoine, Manu Vandecaveye ou encore Brieuc Lavallée. Par contre, le chef de file Jean-Louis Claux n'est pas repris. Et la surprise du chef : Benoit Mat, le conseiller communal Tournai Plus qui avait créé une dissidence du MR avec d'autres libéraux en 2012.

Le MR est le second groupe politique à Tournai, en majorité avec le PS. Cette fois, il souhaite "devenir le groupe le plus important et prendre les choses en main".

Lors des précédentes élections, le MR avait recueilli 30,05% des suffrages, contre 42,19% pour le PS. Marie-Christine Marghem avait toutefois remporté le plus de voix de préférence (7.911), contre 7461 pour Rudy Demotte (PS). Mais les autres membres de la liste PS, dont Paul-Olivier Delannois et Ludivine Dedonder, avaient réalisé de biens meilleurs scores que ceux de la liste MR.