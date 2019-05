Elections 2019: le socialiste Jean-Pierre Lepine file à Namur et reste bourgmestre de Quaregnon

Il ne s'en est jamais caché. Dès le début, Jean-Pierre Lepine avait prévenu: «si je suis élu le 26 mai, je choisirai Namur» et en étant deuxième sur la liste PS de Mons-Borinage, il ne prenait pas beaucoup de risques en affichant sa préférence régionale. C'est donc fort de ses 8600 voix qu'il ira défendre les dossiers de sa région dans la capitale wallonne. «C'était maintenant ou jamais» nous explique-t-il en ce lendemain d'élections, sur le marché de Quaregnon. «C'était ma troisième tentative pour décrocher un siège de député, le travail de terrain et mon expérience ont payé. Mais j'ai appris en fin d'après-midi que je pourrais cumuler cette nouvelle fonction avec celle de bourgmestre. Je serai donc député et bourgmestre sans rémunération comme je l'avais toujours dit. Je suis finalement le 6ème et dernier élus PS à pouvoir effectuer ce cumul. Moi qui pensais devoir laisser ma place de bourgmestre...il va évidemment falloir m'organiser et bien m'entourer.» Sept mois après avoir été élu bourgmestre pour la seconde fois, ce poids lourd de la politique boraine âgé de 59 ans peut donc savourer son nouveau mandat sans devoir faire un choix.