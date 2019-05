Elections 2019: le bourgmestre de Quaregnon Jean-Pierre Lepine file à Namur

Il ne s'en est jamais caché. Dès le début, Jean-Pierre Lepine avait prévenu: «si je suis élu le 26 mai, je choisirai Namur» et en étant deuxième sur la liste PS de Mons-Borinage, il ne prenait pas beaucoup de risques en affichant sa préférence régionale. C'est donc fort de ses 8600 voix qu'il ira défendre les dossiers de sa région dans la capitale wallonne. «C'était maintenant ou jamais» nous explique-t-il en ce lendemain d'élections, sur le marché de Quaregnon. «C'était ma troisième tentative pour décrocher un siège de député, le travail de terrain et mon expérience ont payé. C'est sûr que je serai très ému en laissant ma place de bourgmestre mais mon choix était clair». Et personne ne lui reproche cette décision sur l'un des plus grands marchés de Wallonie. Sept mois après avoir été élu bourgmestre pour la seconde fois, ce poids lourd de la politique boraine âgé de 59 ans savoure ce nouveau mandat.

Le marché de Quaregnon le lundi matin, presqu'un rituel pour le bourgmestre - © RTBF

Transparence et sincérité

«J'ai toujours été transparent face à l'électeur et mon message est passé. J'ai passé 30 ans dans cette commune et je resterai conseiller communal. A l'heure qu'il est je ne sais toujours pas si le cumul me sera permis mais si oui, ce sera sans rémunération de bourgmestre et si pas, je démissionnerai. » L'homme évoque aussi le siège perdu par son parti dans l'arrondissement de Mons-Borinage, «on est à plus de 36%, on reste à un très bon niveau par rapport à d'autres circonscriptions. Il a fallu assumer les affaires, la défiance des gens, le désintérêt des jeunes aussi et pourtant on se maintient bien. Il faudra néanmoins penser à reconquérir ceux qui sont partis ailleurs, vers des extrêmes. Mais nous avions une liste de renouveau avec de jeunes personnalités qui doivent encore convaincre mais qui peuvent s'appuyer sur une personne d'expérience comme moi, il faut un bon mix des deux pour avancer.» C'est à Mons-Borinage que le parti socialiste enregistre son meilleur score. Pour la première fois, la liste était emmenée par une femme, Joëlle Kapompolé qui engrange près de 12.500 voix de préférence.