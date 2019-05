Elections 2019: à Soignies, ils sont amis, assesseurs volontaires et motivés!

Nicolas Dupont, président de bureau volontaire depuis 6 scrutins - © RTBF

Il a 40 ans, il est juriste à la Cour constitutionnelle et il aime cela les soirées électorales, "c'est mieux qu'une série télévisée" nous explique-t-il, "j'ai toujours aimé suivre les résultats qui tombent, les négociations ensuite pour la formation des gouvernements alors que je ne suis pas spécialement la campagne."

Autant travailler avec des gens motivés

C'est une expérience un peu décevante lors des élections communales de 2012 qui pousse Nicolas Dupont à constituer sa propre équipe d'assesseurs volontaires, "je me suis retrouvé président de bureau entouré de personnes qui avaient été désignées et qui n'étaient pas très heureuses d'être là, l'ambiance était un peu lourde et ce n'était pas très agréable." Alors, Nicolas Dupont va battre le rappel auprès de ses amis qui sont déjà volontaires mais qui siègent dans d'autres bureaux. "Autant se porter volontaire quand on sait qu'on fait partie des professions sollicitées pour être assesseur" nous explique Olivier Scarset, qui rempile aussi auprès de son ami, "en tant qu'enseignant, j'ai déjà été désigné comme assesseur dans un bureau de vote le matin mais ici en étant volontaire, il n'y a plus cette obligation qui pèse, juste l'envie de faire son travail correctement. C'est un devoir citoyen. En participant aux opérations de dépouillement, j'ai aussi l'impression que c'est plus concret, plus actif, on a aussi un regard sur les résultats. Et puis tout le bureau se connait en dehors des élections, le plaisir est d'autant plus grand."