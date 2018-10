Elections 2018: les nouveaux bourgmestres de Mons à Mouscron

Toute une série de citoyens hennuyers se réveillent ce lundi matin avec un nouveau visage à la tête de leur commune. Exemple à Pecq, où le jeune écolo Aurélien Brabant, 31 ans sera le prochain bourgmestre s'il réussit à former une majorité. L'ère Marc d'Haene est donc terminée. "Il y a un groupe avec lequel personne ne veut s'allier, c'est le groupe du bourgmestre sortant, on est donc convaincus, sauf gros retournement de situation, que je serai bourgmestre de Pecq", explique l'intéressé. Reste à voir avec qui il va s'allier : "Action" ? "Pecq Autrement" ? Mais, quoi qu'il arrive, pas le groupe "Go", ce qui renvoie Marc D'Haene, de façon quasi certaine dans l'opposition.

Les Honnellois, eux, ont donné leurs voix à Matthieu Lemiez (cdH). Sa liste, PHA remporte 9 sièges (1676 voix) contre 8 pour la liste du mayeur (1676 voix). Le jeune bourgmestre (Matthieu Lemiez est un enseigannt de 38 ans), avec ses 552 votes préférentiels, réussit donc à renvoyer l'ancien bourgmestre socialiste Bernard Paget (836 voix de préférence) dans l'opposition après 12 ans de mayorat.

Des visages connus à Lens, Leuze, Péruwelz et Ath

Dans d'autres villes et communes hennuyères, les électeurs ont choisi des visages connus ou d'anciens bourgmestres, comme à Lens, où Isabelle Galant retrouve son fauteuil de bourgmestre (elle avait été renversée en 2015 et avait dû céder sa place à l'ancien bourgmestre Ghislain Moyart), à Leuze-en-Hainaut, où les électeurs sont allés "rechercher" leur ancien bourgmestre (2006-2012), Lucien Rawart, ou encore à Ath, où l'ancien bourgmestre de Chièvres, Bruno Lefebvre a réussi à se faire adopter par la population, au coude-à-coude avec la liste du bourgmestre sortant Marc Duvivier.

Conséquence directe : les socialistes perdent presque 10% des voix et sont renvoyés dans l'opposition à Chièvres. C'est Claudy Demarez qui ceindra l'écharpe mayorale. Le MR dirigera la cité des aviateurs avec Ecolo.

A Péruwelz, c'est le raz-de-marée pour le MR Vincent Palermo. Il comptabilise 3033 voix, ce qui représente 26,18% des voix récoltées sur sa liste "MR-IC". L'ancien président de CPAS et échevin du développement économique et des festivités communales va donc s'asseoir dans le fauteuil mayoral.

De bourgmestre "ff" à bourgmestre officiel

Toute une série de bourgmestres faisant fonction sont confirmés dans leur rôle de mayeur à part entière. Ainsi, à Celles, Yves Willaert (2ème sur la liste "Cel'Avenir", il remporte 652 voix de préférence) détrône la bourgmestre sortante Véronique Durenne (avec 559 votes en sa faveur, elle est également devancée par Michaël Busine - 566 voix). Le comptable de Molembaix était bourgmestre faisant fonction en remplacement de Véronique Durenne, suite à son élection au parlement wallon en tant que députée régionale.

Même cas de figure à Mouscron, ou la bourgmestre faisant fonction, Brigitte Aubert (suite au décès d'Alfred Gadenne) a réussi le pari de conserver les voix des anciens électeurs d'Alfred Gadenne et de Damien Yzerbyt dans le giron du CDH. Brigitte Aubert totalise 4507 voix de préférence (à titre de comparaison, Alfred Gadenne en avait récolté 7035 en 2012).

Un autre bourgmestre "ff" qui devient bourgmestre effectif, c'est Paul-Olivier Delannois (5700 votes préférentiels). Celui que chacun à Tournai appelle "Polo" bat, en voix de préférence, le bourgmestre empêché par sa fonction de ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Rudy Demotte (4303 votes nominatifs) et la ministre de l'énergie Marie-Christine Marghem (4179).

On n'oublie pas Mons, évidemment, où les électeurs ont mis un terme à l'ère "Di Rupo-mayeur" en plébiscitant Nicolas Martin (10.681 voix de préférence contre 7.664 pour Elio Di Rupo).

Reste une incertitude à Quévy, où la majorité n'est pas encore déterminée. S'ils s'allient, le MR (5 sièges) et le groupe "EDD" (5 sièges) pourraient renverser les socialistes (9 sièges) et renvoyer la bourgmestre socialiste Florence Lecompte (959 voix) dans l'opposition. Dans ce cas, ce serait le MR David Volant (523 votes préférentiels) qui deviendrait bourgmestre, "des négociations sont en cours", nous dit-on...