Ecran géant à Braine-le-Comte: sécurité d'abord au Hazard Village

Pour suivre l’épopée russe des Diables Rouges, des écrans géants ont été installés dans la plupart des grandes villes de la région. C’est le cas à Charleroi, sur la place de la Digue, à La Louvière sur la place communale, ou encore sur la grand-place de Binche. Mais aussi à l'Abbaye d'Aulne à Gozée, à Gerpinnes ainsi que sur le circuit de Chimay.

Et puis à Braine-le-Comte, 2.500 personnes sont attendues dans le Hazard Village installé dans le parc du champ de la Lune. L’organisation a déjà fait ses preuves lors de précédentes compétitions de foot et elle nécessite néanmoins d'importantes mesures de sécurité comme le confirme Maxime Daye, le bourgmestre de Braine-le-Comte : "La première chose, c’est de se garer le plus loin possible du site. Cela ne sert à rien de vouloir absolument se garer dans le site. On ne pourra pas. Ensuite, il faut venir sans sac à dos parce qu’il y aura une fouille à l’entrée. Le but c’est que tout un chacun se sente en pleine sécurité et ne se soucie en aucun cas de tout cela une fois sur le site. Et puis, participer gratuitement à l’événement en buvant un verre, qui lui sera évidemment payant, pour profiter des concerts et des animations et, bien évidemment, du match des Diables Rouges."

Le coup d’envoi du match Belgique-Panama aura lieu à 17h00 sur petit ou grand écran mais toujours avec la RTBF.