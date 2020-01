Economie et environnement : de nouveaux éclairages pour les complexes sportifs de Charleroi

La Ville de Charleroi va procéder au remplacement de l’éclairage de plusieurs complexes sportifs. Un remplacement qui s’étalera sur toute l’année 2020. Le montant des travaux s’élève à 746.000 euros dont 91.600 euros de subsides wallons visant à soutenir les économies d’énergie dans les bâtiments. Car il s’agit de remplacer le vieil éclairage de plusieurs complexes sportifs par de l’éclairage LED. Un éclairage nettement moins énergivore.



Moins d’énergie consommée, ce sont des économies. La ville espère ainsi voir sa facture baisser de 90.000 euros par an. Mais c’est aussi une bonne décision pour l’environnement car cela fera également baisser les émissions de CO2. Le nouvel éclairage apportera plus de confort lumineux pour les clubs sportifs qui fréquentent les installations concernées.



Le remplacement des lumières commencera dès lundi prochain, le 27 janvier, par le complexe sportif de Roux. Ensuite, tour à tour, celui de Marcinelle Bellevue, la Salle Ballens de Monceau, le centre sportif de Mont-sur-Marchienne, le Centre de loisirs de Lodelinsart et enfin le centre sportif de Ransart verront leurs éclairages renouvelés. Et, après cela, l’échevin des sports, Karim Chaïbaï (PS), espère également pouvoir équiper les terrains de sport extérieurs d’éclairages plus efficaces et économes.