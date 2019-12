Ecaussinnes : le service de taxi social va-t-il disparaître ?

Le taxi social d’Ecaussinnes vit peut-être ses dernières heures. Son futur serait en ballottage car son coût serait devenu trop important. Les utilisateurs de ce taxi dénoncent une mesure antisociale.



Le taxi social, c’est une sorte de petite camionnette. Pour quelques euros, il transporte les personnes à mobilité réduite à travers toute la région. Yvonne l’utilise régulièrement pour faire ses courses, se rendre dans les musées ou à ses rendez-vous médicaux : "C’est quelque chose qui maintient la vie de la commune et qui maintient les personnes debout."



La dernière fois qu’Yvonne a recours à ce taxi, le chauffeur lui donne un document. Ce dernier liste toutes les alternatives possibles au taxi social. Pour l’utilisatrice, ce texte est une façon peu élégante de faire comprendre que ce service va s’arrêter : "C’est un peu le style : voilà, pour les alternatives il y a ceci et cela mais débrouillez-vous avec ça car nous on s’en lave les mains. Et alors, avec la petite phrase assassine selon laquelle on peut s’adresser à sa famille, à ses amis, à ses voisins, etc. Je pense que là ils se moquent carrément de nous."



Sans ce service, Yvonne craint que de nombreux bénéficiaires perdent le peu de mobilité qui leur reste et qu’ils se retranchent chez eux : "C’est vraiment quelque chose qui va manquer dans la commune parce qu’il n’y a rien, aux environs, qui puisse ressembler à ça."



Le CPAS d’Ecaussinnes n’a pas pris de mesures définitives concernant la fin de ce taxi social. Une réunion avec les acteurs sociaux est prévue à ce sujet le 19 décembre prochain. En attendant, Yvonne a créé une pétition sur internet. Plus d’une cinquante de personnes l’ont déjà signée pour défendre le taxi social.