Eau polluée à Charleroi: ouverture d'un numéro d'appel gratuit

Toujours pas d'eau potable ce matin dans 6 communes de l'entité de Charleroi: Marchienne-au-Pont, Roux, Dampremy, Lodelinsart, Jumet et Monceau-sur-Sambre.

La faute aux orages des derniers jours qui ont fait apparaître trop de bactéries dans le château d'eau de Jumet. 18 000 foyers sont touchés.

La Société Wallonne des Eaux a étendu la zone impactée par mesure de précaution. 31 nouvelles rues sont concernées à Dampremy, 6 à Gosselies. Pour savoir si la vôtre est touchée, rendez-vous sur le site de la Société Wallonne des Eaux. De son côté, la ville de Charleroi a aussi ouvert un numéro d’accueil téléphonique gratuit : le 0800/18 348.

La distribution de bidons et de berlingots d'eau potable se poursuit

Les points de distribution sont situés dans les 6 communes touchées, en général dans les maisons communales annexes. Sauf à Roux, là c'est derrière le complexe sportif. Pour les habitants de Dampremy, le point de distribution de la rue de l’Ancre sera transféré au Colruyt de la chaussée de Bruxelles à partir de 12h.

A Marchienne et Roux, les entités les plus touchées, on distribue des bidons.

Dans les 4 autres entités, Jumet, Lodelinsart, Dampremy et Monceau, les habitants doivent se munir de contenants.

On rappelle que l'eau peut être utilisée pour les sanitaires. Mais sans la faire bouillir avant, on ne peut pas la consommer. Ni la boire, ni laver les aliments, ni se brosser les dents, etc.

Pas de retour à la normale avant demain

Les prélèvements effectués par la Société Wallonne des Eaux sont en cours d'analyses. Il faut en général 48h pour obtenir les résultats. La situation ne devrait donc pas évoluer d'ici demain.

Pour vous tenir informé de l'évolution de la situation: suivez les infos sur les sites Internet de la ville, de la SWDE, ou sur les réseaux sociaux de la police.