E19-E42: c'est reparti pour 5 mois de travaux entre Obourg et Jemappes

Les automobilistes qui circulent sur l'autoroute E19-E42 entre Obourg et Jemappes doivent s'attendre à de nouveaux soucis à partir de ce lundi 24 février. La Région wallonne relance des travaux à partir d'aujourd'hui. Trois ouvrages d'art vont être refaits. Trois ponts. Celui de Nimy, celui de la route d'Ath et celui qui passe au-dessus du chemin de fer. Le tout sur un tronçon de 3 kms. C'est la dernière phase de ces travaux commencés en décembre 2018 et interrompus cet hiver. Pour juillet, en principe, tout sera fini. On sera enfin tranquilles.

2 bandes et 70 kms/h

A partir de ce lundi 24, dans le sens Bruxelles-Mons, on ne circulera plus que sur 2 voies dans la zone de chantier.

Mais à partir du lundi 9 mars, dans 15 jours, ce sera dans les deux sens. La vitesse sera limitée à 70 entre Nimy/Maisières et la fin du pont-Canal.

Autre souci pour ceux qui vont vers Bruxelles, la sortie Nimy/Maisières est fermée. Il faut continuer sur l’autoroute pour prendre la sortie 22 " Obourg " pour faire demi-tour. Sur les nationales en-dessous de ces ponts, il y aura aussi, en mars, des voies de circulation réduites, en fonction de l’avancement des travaux. Rappelons que cette portion d'autoroute n'avait plus été refaite en profondeur depuis sa création dans les années '70.