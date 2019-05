Durobor à Soignies : une société étrangère a signé un accord de reprise

La gobeleterie Durobor à Soignies pourrait ne pas fermer ses portes.



La SOGEPA (société wallonne de gestion et de participations), le bras financier de la Wallonie, signale effectivement, ce lundi, avoir signé un accord avec un candidat repreneur pour relancer la production de verres.



Le nom de ce candidat n’est pas encore connu mais la SOGEPA nous a confirmé l'existence d'un partenariat entre un état souverain du Golfe Persique et une société privée spécialisée dans la production et la décoration de verres pour reprendre les activités de Durobor. S’il est validé, le projet de reprise sera officialisé le 15 juin prochain.

D'après la Sogepa, le plan de ce candidat est sérieux. Il s'est d'ailleurs engagé à couvrir la moitié des coûts nécessaires pour la mise à l’arrêt progressif du four de Durobor. Ce processus, qui vise à permettre le redémarrage ultérieur du four, se déroulera sur une période de 3 semaines environ. L'autre partie des dépenses sera couverte par Durobor Real Estate (gérée par la Sogepa), propriétaire des bâtiments.

On ignore encore les détails du projet industriel de ce repreneur et le nombre d'emplois qui pourraient être sauvés. Déclarée en faillite fin avril, la gobeleterie de Soignies employait 144 personnes.

La SOGEPA affirme également qu'elle ne ferme pas non plus la porte à un deuxième candidat repreneur, spécialisé dans la décoration de verres.