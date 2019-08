Durobor à Soignies : les curateurs seraient favorables au projet de coopérative des travailleurs

L’information circule depuis quelques heures : sept anciens travailleurs de Durobor souhaitent relancer l'activité de la gobeleterie de Soignies sous la forme d'une coopérative.



Pour rappel, l'entreprise a été déclarée en faillite au mois de mai.



Et nos collègues de Sud Presse révèlent aujourd’hui que les curateurs qui gèrent cette faillite émettent un avis favorable vis-à-vis du projet des anciens travailleurs de l'entreprise.



La balle est donc définitivement dans le camp de la Société Wallonne de Gestion et de Participation, la SOGEPA, qui est actionnaire de Durobor à hauteur de 48%.



Les fonds, nécessaires à la réparation et à la relance du four ainsi que de l'activité, sont estimés à deux millions d’euros.



Si le projet de coopérative voit le jour, 85 anciens travailleurs de Durobor pourraient être repris dans un premier temps.