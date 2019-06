Durobor à Soignies : le dossier de reprise évolue

Ça bouge chez Durobor dont le dépôt de bilan a été annoncé fin avril. Il y a une dizaine de jours, on apprenait l’arrivée d’un candidat repreneur en provenance du Golfe Persique.



Les choses sont désormais un peu plus concrètes puisque l’on sait que ce candidat va visiter l’usine cette semaine. Il s’est par ailleurs déjà engagé à financer la moitié des frais de mise à l’arrêt du four de la gobeleterie. Une opération très coûteuse mais qui est nécessaire pour maintenir l’outil avant de le redémarrer.