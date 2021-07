Durbuy : les scouts sont au camp, prêts à aider les sinistrés

Ils attendaient cela avec impatience. Les éclaireurs de la troupe 8HD de Sirault ont dû patienter trois jours de plus avant de poser leur sac à dos. Nerpa est ravi de retrouver sa patrouille : "On est content que le camp ne soit pas annulé, comme beaucoup d’autres. C’est cool qu’il ait pu être organisé."

Le camp a dû être postposé en raison des inondations. Le staff n’a pas vraiment eu le choix : "La prairie est praticable. Elle est en hauteur. Il n’y avait pas de problème à ce niveau-là." Glaucomys est chef éclaireur depuis un an : "Du côté des routes, c’était plus problématique : les voiries étaient impraticables, tout comme les transports en commun. Les autorités communales nous ont demandé d’attendre pour laisser la place aux services de secours."

Ce sont les parents qui ont covoituré pour amener les enfants. Et sur le trajet, les scouts ont découvert l’ampleur des dégâts. Anko a pris la mesure : "On a vu les images à la télé, mais le voir en vrai, c’est encore plus impressionnant. C’est pas loin de chez nous, du coup, on a eu de la chance". De son côté, Orongo est prêt à donner un coup de main : "J’espère qu’on va pouvoir aller aider les gens qui sont dans le besoin. Je pense que tout le monde est content d’être là. Je crois que cela va faire du bien après le Corona, les inondations… C’était une période compliquée."

L’énergie positive est bel et bien présente à l’image de Méhari qui est "gonflé à bloc pour les constructions. On va essayer de boucler cela rapidement". Les éclaireurs sont prêts aussi pour mener des initiatives solidaires.