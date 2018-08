Ducasse d'Ath: Rudy Baudelet sera le Sauvage pour la dernière fois

Quand on vous parle de la ducasse d'Ath, vous pensez probablement aux géants ou au combat entre David et Goliath. Mais c'est loin d'être les seuls tableaux. Une multitude de personnages ont fait de cette festivité ce qu'elle est. C'est le cas du Sauvage. Rudy Baudelet l'incarnera pour la dernière fois cette année, après 20 ans de bons et loyaux services.

Qui est le sauvage ?

Retrouvez le facilement dans la foule de la Ducasse grâce à son cri ! Le Sauvage, c'est un personnage peint en noir qui terrorise les enfants et qui met la peinture qu'il a sur le corps sur le visage des athois. Vous le repèrerez surement aussi si vous cherchez un long chapeau en plume de faisan sur la barque des pêcheurs napolitains. Vous l'entendrez au bruit de sa massue qu'il frappe sur le sol. "Le Sauvage, il réprésente un étranger qu'on a récupéré sur l'île légendaire de Gavatao. Il a été repris par des marins qui sont devenus les matelos de la Dendre et il est devenu le Sauvage sur la barque depuis lors" complète Rudy Baudelet.

La relève est assurée