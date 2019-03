Ducasse d'Ath : il y aura moins de buvettes lors de l'édition 2019, la Ville réglemente

A quelques mois de la Ducasse, le collège communal d’Ath a établi un nouveau règlement concernant les buvettes durant les festivités. Ce nouveau règlement prévoit que seuls les cafetiers, les associations et les services clubs auront le droit de vendre des bières en rue.

Les restaurateurs et les commerçants pourraient encore placer un stand devant leur établissement, mais ils n’obtiendraient plus l'autorisation d'y installer une pompe à bières. Plus question non plus pour les particuliers d’ouvrir leur garage pour vendre des boissons. L’objectif de cette mesure est de limiter la concurrence. Lors de la Ducasse 2018, certains cafetiers auraient en effet vu leur chiffre d’affaires chuter de 40% à cause de la présence de 80 buvettes dans les rues d’Ath.

Les commerçants viennent de recevoir un courrier explicatif. Contacté, le bourgmestre d’Ath Bruno Lefebvre précise qu’il se dit ouvert à la discussion avec les commerçants. Une réunion à ce sujet est d’ailleurs programmée la semaine prochaine.