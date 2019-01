Du village de Celles à la poudre du Japon

En poussant la porte du plus célèbre magasin de snowboards de Niseko, station de sports d’hiver de l’île d’Hokkaïdo au nord du Japon, vous pourriez être surpris par l’accent du vendeur qui vous reçoit. En tout cas lorsqu’il vous parle anglais avec des pointes de phrases venues du Hainaut occidental. Le visage et l’allure très japonaise de Dominique Churiki (Dominique Deléhouzee de son nom belge) ne le trahissent pas, mais ce quarantenaire a bien des origines tournaisiennes. "Oui, j’ai un parcours un peu étonnant", confie-t-il. "Mon père travaillait pour l’église catholique et il est venu au Japon dans un but d’évangélisation. Et c’est en travaillant à… l’église qu’il a rencontré ma mère. Rassurez-vous, mon père n’était pas un prêtre", confie Dominique avec le sourire.

Un coup de foudre en flocons Vue depuis les pistes de Niseko sur le Mont Yoteï - © B. Schmitz - RTBF La petite famille s’installe alors à Tokyo et c’est là que Dominique fera la première partie de sa scolarité, dans un lycée français. Mais jeune adolescent, il "rentre au pays", comme il dit. Direction Celles pour passer un an en Belgique. Il fera sa deuxième année secondaire au Collège Notre-Dame de Tournai. Puis, c’est le retour au Japon, à Tokyo où il vivra jusqu’à ses 20 ans. En fait, jusqu’à son premier coup de foudre. "Cet hiver-là, j’ai décidé de passer la saison à Niseko. J’adorais le snowboard et j’avais entendu dire qu’ils avaient la meilleure neige du monde, alors j’ai décidé de tenter le coup et de partir au nord". La région est en fait arrosée tout l’hiver par de la neige fraiche en provenance de la Sibérie voisine. Au moins une quinzaine de mètres cumulés chaque hiver. Cela donne ce qu’on appelle aujourd’hui la "Japow", (de l’anglais Japan Powder ou poudre japonaise), une mine d’or pour les snowboarders qui peuvent véritablement flotter sur ce manteau blanc. "Sans oublier la vue", confie Dominique. "Lorsque vous descendez les pistes, vous avez en face de vous un superbe volcan qui a l’air d’avoir été déposé au milieu de nulle part, le Mont Yoteï. Bref, je suis tombé amoureux de l’endroit et je ne suis plus reparti".

La nostalgie heureuse Les fromages italiens de le ferme Kobo ont quelque chose de très... japonais dans leur design ! - © B. Schmitz - RTBF Aujourd’hui, à quarante et un ans, il vit sur place avec sa petite famille et travaille pour une célèbre marque japonaise qui fait des snowboards adaptés aux conditions de poudreuses extrêmes, avec une "queue en nœud papillon". Mais la Belgique lui manque tout de même pas mal. "Le pire, je dirais que ce sont les bières Trappistes et les bons fromages de ma région, dans le Hainaut". Même s’il se consolera peut-être en voyant le développement de fermes qui produisent aussi du fromage autour de Niseko. L’une d’entre elle, Kobo, ayant même développé une gamme de fromages italiens afin de pouvoir servir ses propres… pizzas ! Mais là, cela concerne sans doute plutôt davantage le reste du Hainaut, Mons et Charleroi en tête.