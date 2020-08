Du gin et du rhum made in La Louvière grâce à la distillerie du Moulin du Loup

Le week-end dernier, une toute nouvelle distillerie a ouvert ses portes à La Louvière : la distillerie du Moulin du Loup. Derrière se cache un jeune Louviérois passionné par la fabrication du gin et du rhum Maximilien. Ugo Petropoulos journaliste pour l’Avenir l’a rencontré.

Ce mardi, direction La Louvière pour découvrir une toute nouvelle distillerie qui a ouvert ses portes le week-end dernier. "Derrière cette distillerie, on retrouve Maximilien, un jeune Louviérois, passionné d’alcool. Et plus particulièrement par le processus de fabrication", précise Ugo Petropoulos, journaliste pour l’Avenir.

Le nom Moulin du Loup vient de son habitation. Il s’agit d’un ancien moulin et le jeune homme s’est pour ainsi dire installé dans son garage. "Il produit du rhum, c’est la première passion de Maximilien. Il produit également du gin. Là, c’est surtout le processus de fabrication qui l’intéressait."

