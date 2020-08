Du fun pour toute la famille entre terre et lac au Dock 79 de Tertre

Le lac des Herbières de Tertre a été transformé en aquapark il y a quelques années. Aujourd’hui on peut y faire tout un tas d’activités, sur l’eau ou en dehors. Le magazine Moustique s’est intéressé à ce lieu dédié à toute la famille, du plus petit au plus grand. Entre l’accrobranche, le téléski nautique et les trampolines, tout le monde s’y retrouve.

Durant tout l’été, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

Ce jeudi direction le Dock 79 au lac des herbières à Tertre. "C’est une ancienne carrière qui est devenue aujourd’hui un parc d’activités qui mêle activités entre terre et lac, pour petits et grands", précise Emilien Hofman, journaliste au magazine Moustique. On y trouve par exemple un parcours accrobranche, "il n’est pas trop haut, donc accessible aux plus jeunes aussi. En intérieur, on trouve un trampoline park. Il n’est pas très grand, mais les activités sont très variées avec des sauts plus moins hauts."

L’une des activités phare de Dock 79, c’est sans aucun doute le téléski nautique. "On peut surfer sur l’eau en étant accroché à un câble sur tout le tour du lac. Pour ceux qui auraient un peu peur, il y a la possibilité de faire une initiation d’une heure. Et enfin, le site dispose d’un aquapark. C’est un parcours sur des plaines de jeux gonflables disposés sur l’eau avec des toboggans, trampolines, murs d’escalade,…" Cette activité convient particulièrement bien aux familles.

Envie d’en savoir plus sur le Dock 79 ? L’article complet est à découvrir dans Moustique de cette semaine.