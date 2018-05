Du 25 au 27 mai, Liberchies va célébrer Django Reinhardt disparu il y a 65 ans

La petite commune de Liberchies (Pont-à-Celles) accueillera du 25 au 27 mai les trois jours de la 16e édition du Festival Django, dédié à Django Reinhardt et au jazz manouche. Cette édition coïncide avec le 65e anniversaire de la disparition de Django Reinhardt, qui était né à Liberchies.

Au-delà du jazz, le programme a prévu un "bal Swing", en lien avec des cours de danse donnés toute l'année dans la localité et qui réunissent chaque semaine une cinquantaine de passionnés des rythmes du Lindy Hop. Pour les organisateurs, il s'agit de répondre à la double vocation du festival: placer Liberchies sur la carte européenne du jazz, notamment par des liens avec le festival "Django L'H" de l'Hospitalet, en Espagne, et d'autre part impliquer davantage encore les habitants de la commune.

Des jeunes talents en exergue

Le festival a aussi été l'occasion d'organiser un concours de nouveaux talents, qui a permis à cinq groupes venus de Belgique mais aussi d'Italie, de France, d'Angleterre et d'Allemagne, de soumettre leur vidéo aux votes sur les réseaux sociaux en janvier. Le vainqueur de ce concours en ligne, le groupe italien "Four on six band" sera à l'affiche du festival, dimanche.

Des artisans et collectionneurs aussi

Le métier de luthier sera également mis à l'honneur, avec huit artisans luthiers installés le long d'une rue où ils exposeront leurs méthodes de création et de restauration de guitares, de violons et de production de médiators. Dans une scénographie récemment rénovée, un espace sera accessible, où le public découvrira ce qui a composé l'univers de Django Reinhardt: il recèle une importante collection de 33 tours et de 78 tours, notamment offerts par Marc Danval de la RTBF.

Le Centre culturel de Pont-à-Celles, à l'initiative de ce festival, y a aussi prévu des activités baptisées "le Djang'off", dans les rues piétonnes de Liberchies, avec des lectures de contes, des ateliers créatifs et d'expression, des spectacles forains et des stands musicaux.

Le programme complet du festival est visible sur le site web de l'organisation.