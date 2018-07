Drone: le nouveau collègue de la police boraine

C'est une première dans le Hainaut. La zone de police boraine fait l'acquisition d'un drone. La machine pèse environ six kilos et est équipée de huit moteurs. De quoi embarquer deux caméras: une traditionnelle et une thermique. La nouvelle acquisition devrait assister les policiers dans leurs missions. "On peut s'en servir pour des actions de police administrative et judiciaire, pour retrouver des personnes disparues, des fugitifs", explique le chef de corps Jean-Marc Delrot. "Il y a des possibilités en matière de sécurité routière, de mobilité. Faire des photos lors d'accidents de la route, trouver des indices. Le drone pourrait également aider lors de catastrophes sur les sites Seveso, ou lorsqu'il y a un problème impliquant une citerne chargée de produits dangereux, un accident sur l'autoroute ... "