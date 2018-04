Douze hommes en colère au chantier naval Plaquet à Péronnes

Les douze ouvriers du chantier naval Plaquet à Péronnes, dans l'entité d'Antoing, ont tout doucement repris leur travail ce mardi, après avoir fait grève lundi. Mais l'envie n’est pas là.

En difficultés financières, l'entreprise où l'on répare des bateaux fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Elle se termine ce 30 avril et à moins d'un repreneur ou d'une poursuite de la procédure, c'est le dépôt de bilan. "Il n'y a plus d'espoir, c'est terminé", soupire Steve. "J'aime bien ce travail. Mes collègues, ce sont des amis. Je vais tout perdre et devoir chercher un emploi ailleurs", ajoute Samuel.

L'entreprise a été reprise il y a 4 ans par Paul Bertrand, un industriel bien connu à Tournai, notamment dans le monde carrier. Une reprise qui a sucité de l'espoir. Mais petit à petit, les travailleurs ont déchanté.

"Des investissements ont été promis lors de la reprise mais nous n'avons rien vu venir, l'outil n'a pas été modernisé", glisse Giovanni.

L'outil de l'entreprise fondée en 1850 était d’une autre époque. Il l'est resté. C'est pour ainsi dire un musée entretenu par une main-d'oeuvre qualifiée. Même les sanitaires sont d'une autre époque.

Autre élément qui a troublé les ouvriers il y a plusieurs mois : la gestion du chantier du bateau Le Ch'ti. "Nous avions le contrat. Cela représentait 500.000€ de rentrées. La moitié du chiffre d'affaires d'une année. Cela permettait de payer une partie des dettes. Il y a même eu un repreneur qui était intéressé à condition que le chantier du Ch'ti soit maintenu... Mais tout a capoté", explique Giovanni.

Encore un autre élément : la division de l'entreprise en deux parties, avec l'immobilier d'un côté, et l'activité du chantier naval de l'autre, ce qui fait fuir les éventuels repreneurs. Les ouvriers voient mal un repreneur devenir locataire d'une entreprise où il est obligé d'investir de manière conséquente, tout en n'étant pas maître des lieux.

Les travailleurs ont ainsi l'impression d'avoir été trompés par celui qui leur donné de l'espoir. Que tout était planifié il y a 4 ans. "Quand on regarde en arrière, ces quatre dernières années, il n'y a pas eu de stratégie, pas d'investissements... Rien. Cela donne l'impression que tout était calculé à l'avance. Et pendant ce temps, nous aurions pu chercher un autre emploi plutôt que de se retrouver dans cette situation", lâche Omar.

Les travailleurs pensent que leur patron avait, dès la reprise du chantier naval Plaquet, une idée derrière la tête, un agenda caché pour le site de l'entreprise. Un projet immobilier peut-être.

L’entreprise est d'ailleurs située à proximité de l'important projet de parc Your Nature qui se veut éco-responsable. Et Paul Bertrand en est actionnaire.