Douze ans après avoir été terrassé par le vent, le moulin de Thimougies est en train de renaître

Ils étaient orphelins depuis ce jour de grand vent en janvier 2008. Ce jour-là, les Thimougiens ont vu disparaître leur moulin. Un moulin sans ailes qui était au fil du temps devenu l’emblème de leur village situé à deux pas de Tournai. Près de 12 ans plus tard, le vieux moulin est en passe de renaître. Dans les collines et les bocages du Tournaisis, une grande grue jaune est en train de le reconstruire.

Le combat des habitants du village

Vincent nous montre les photos de l'ancien moulin. - © RTBF

"Ce sera un grand moulin avec des ailes de 24 mètres qu’on verra de très loin. Il sera magnifique quand il tournera", nous glisse Vincent Demeyer. Le futur meunier du village cache mal son impatience de voir le chantier se terminer. Il faut dire que les Thimougiens se sont battus pour leur moulin. "Lorsqu’il s’est écroulé, nous avions fait en sorte de récupérer les pièces et de les mettre à l’abri, poursuit Vincent. On a essayé de demander des subsides. Et là on a appris que suite à la chute, le moulin avait été déclassé."

Mais les villageois ne se découragent pas. Ils convainquent les autorités de mettre la main au portefeuille. Pari gagnant : un budget de 600.000 euros est octroyé par le commissariat général au Tourisme avec un apport de la ville de Tournai.