Dour: un Mc Donald's sur le site de l'ancienne discothèque "le White Club"

Il y aura bien un Mc Do à Dour. La commune vient d'octroyer le permis à la chaîne de fast food, selon Sudpresse.

Mc Do annonce l'engagement prochain de 30 personnes. 15 personnes en cuisine et 15 personnes en salle. Des emplois à faible qualification.

Une annonce que l'on retrouve sur le site de la mission régionale pour l'emploi de Mons. Le fast food s'implantera sur le site de l'ancienne discothèque "le White Club", à la rue de la Grande Veine. Un Mc Donald's écologique, sans déchets plastiques et avec un fort accent mis sur le recyclage.