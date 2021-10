Dour: Quatre policières renvoyées en correctionnelle après le décès d'un festivalier

Les faits remontent au 16 juillet 2016. Ce jour-là, un samedi de festival, un jeune français de 26 ans, décède d'une overdose à l'hôpital. Il avait passé la nuit en cellule. Quatre policières sont renvoyées devant le tribunal pour non-assistance à personne en danger.

Simon Bachelart était arrivé de la région lilloise, avec quelques amis. Sur le site du festival, le vendredi 15 juillet, ils consomment du LSD. Trop de LSD, manifestement, pour Simon, qui commence à délirer sur la plaine de la Machine à Feu. Vers 2h30 du matin, des policiers l'interpellent et le ramènent au poste. Le journal la Dernière Heure détaille les heures qui ont suivi cette interpellation. Dans sa cellule, Simon est en proie à beaucoup d'agitation, il hurle, frappe dans les murs, boit l'eau des toilettes. Les policières de faction cette nuit-là l'entendent crier, le voient sur les images de vidéosurveillance mais elles n'interviennent pas. Vers 5h du matin, le jeune homme se couche. Il semble plus calme. Plus tard encore, il tombe du lit. C'est à ce moment-là, aux alentours de 6h30, que les policières préviennent le médecin. Celui-ci fait évacuer le jeune homme, intubé. Il décèdera dans l'après-midi, à l'hôpital de Warquignies.

Les policières ont elles commis une faute? Non, a tout d'abord estimé le ministère public, qui plaidait un non-lieu. "Le médecin légiste a indiqué dans son rapport que la mort avait été causée par une overdose", précise le Procureur du roi Christian Henry. "Et comme ce n'est pas la police qui a donné de la drogue, nous estimions qu'il n'y avait pas de faute". La Chambre du Conseil du Hainaut, Division Tournai, n'a pas suivi cet argumentaire. Pour elle, Simon n'a pas reçu suffisamment d'aide. Les policières présentes cette nuit-là auraient dû prévenir le médecin plus tôt. "Ces policières ne dépendent pas toutes de la zone des Hauts-Pays, car lors du Festival de Dour la zone reçoit des renforts d'autres zones de police", ajoute encore Christian Henry.

Le dealer qui a fourni le LSD est lui aussi renvoyé en correctionnelle. Il devra répondre de détention et vente de produits illicites, ayant entraîné la mort.