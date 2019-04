Dour/Obourg: le coach d'athlétisme condamné à 5 ans avec sursis pour faits de moeurs et viol

5 ans de prison avec sursis. C'est la peine que la justice vient d'infliger à un ancien entraîneur d'athlétisme de Dour et Obourg. L'homme de 49 ans était poursuivi pour des attentats à la pudeur avec violences ou menaces et pour viol sur deux jeunes filles de 13 et 14 ans qu'il a entraînées en 2006 et 2016.

L'ancien entraîneur, qui nie tout geste déplacé, est aussi condamné à leur verser des dommages de 5 et 10.000 euros.

Les parents des jeunes filles, eux, confient à nos confrères du journal La Province, leur soulagement que le statut de victime soit enfin reconnu par la justice.