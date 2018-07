Dour Festival : bilan sécuritaire très positif, selon la police

La zone de police des Hauts-Pays, qui a géré la sécurité lors du Dour Festival, tire un bilan très positif des 5 jours de festivités. "Pas de fait judiciaire marquant, explique dans un communiqué le chef de zone, Patrice Degobert. On compte 20 arrestations administratives pour trouble de l'ordre public."

Du côté des contrôles sur le site et sur la voie publique, les résultats sont les suivants :

- 176 véhicules contrôlés pour 137 PV de conduites sous influence

- 600 personne contrôlées sur le site et 147 procédure entamées

- Plus de 3 kg de stupéfiants et 3780 euros saisis, ainsi que 2 balances et 9 gsm

- 142 PV de roulage

- 70.464 euros de taxe