Dour: des élèves de l'Athénée Royal mettent au point un robot jardinier

Il aura fallu un an à Romain, Matthias et Clément, élèves en 5ème secondaire, pour concevoir et fabriquer leur petite machine roulante qui permet pour l’instant de faire des trous dans la terre et planter des graines et c’est en pensant à leurs grands-parents que ces scientifiques en herbe ont eu l’idée de ce robot. "Toutes les semaines, ils se plaignent qu’ils ont mal au dos en faisant leur petit potager" nous explique Romain, "on a donc pensé à les aider."

Un robot conçu en-dehors des cours

Le trio a passé ses temps de midi à travailler son projet, le mercredi aussi après les cours. Romain a même pris des cours du soir en programmation. "On a dû maîtriser pas mal de choses" poursuit Matthias, "tout ce qui était électrique forcément mais aussi la programmation du robot, la mécanique et il a fallu aussi surmonter pas mal de petits problèmes au fil des étapes." Les compétences de chacun ont permis au projet de prendre forme. "On a travaillé par étape et par prototype " précise Clément, "on a fait trois prototypes pour aboutir à notre machine roulante."