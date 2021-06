Dour : Alice On The Roof fait son shopping à la Vestiboutique

"Fashion victim" assumée, la chanteuse est une habituée des magasins de seconde main. Un choix éthique, mais aussi l’assurance d’arborer un look unique. Ce mardi, à Dour, Alice On The Roof a trouvé son bonheur. Et donné un coup de projecteur au passage sur ces boutiques de la Croix-Rouge, pas encore très bien connues.

ous imaginez sans doute que les stars s’habillent chez les meilleurs couturiers, avec du sur-mesure ? Qu’elles achètent uniquement des vêtements hors de prix ? Détrompez-vous ! Vous pourriez bien croiser quelques people dans des friperies. Alice On The Roof, par exemple, adore ces endroits. "Parce que je suis dingue de vêtements. Mais je veux aussi protéger la planète, avoir une consommation un peu responsable… Alors… Que faire dans ces cas-là ? Hé bien venir dans des endroits comme ceux-ci. C’est juste parfait !" Parfait aussi, nous dit-elle, pour ne pas se trouver nez à nez avec une chanteuse qui porte la même robe qu’elle, "ça s’est vu !" ou un fan qui arbore un t-shirt identique, acheté au magasin du coin. "Cet ensemble-ci, personne n’aura le même, c’est une certitude".

Nadine travaille un jour par semaine à la boutique

Jouons franc jeu : son arrivée n’est pas une surprise complète. L’équipe était au courant et a "chargé à bloc" le rayon vintage. On y trouve d’épaisses couvertures en laine, multicolores "J’adore tout ce qui est un peu danois, confortable, qui renvoie à la philosophie Hygghe…" Une veste multicolore à paillettes ? "Waouw ! Ce soir, elle ne sera plus là ! C’est vraiment le style de vêtement que je pourrais porter sur scène". Et ce carré "presque Hermès"? "Pour 3 euros… C’est… pas légal !", s’exclame notre "chanteuse-modeuse". "J’aime beaucoup l’âme qui règne dans ces boutiques. Savoir que ce vêtement a appartenu à quelqu’un, qu’on va lui donner une seconde vie".

Ophélie Van Steenhuyse

Nadine la photographie, le plus discrètement possible. "Moi je travaille le jeudi à la vestiboutique", explique-t-elle. "C’est vrai qu’on trouve de belles choses, quand on trie : des fonds de stock, des vêtements de grande marque, dans un état impeccable". Nadine aimerait voir plus de monde, dans les rayons. "Il y a eu beaucoup de travaux dans la rue, ça n’a pas toujours été simple. Mais des gens ne savent toujours pas que nous existons. Alors que la boutique est ouverte depuis 5 ans !"

Au rayon homme, pourquoi pas ? La mode est à l'"over-sized"!

"Moi j’habite à dix minutes d’ici, et j’avoue que je ne connaissais pas cet endroit", glisse Alice. Cela n’étonne pas l’équipe de la Croix-Rouge : les vestiboutiques, pourtant fort nombreuses, souffrent d’un manque de visibilité. "Il existe en Wallonie et à Bruxelles une centaine de vestiboutiques", précise Ophélie Van Steenhuyse. En un an (et hors "Covid"), les vestiboutiques permettent de collecter environ un million d’euros. "Tout ce qui rentre dans les caisses est réinvesti, dans des actions sociales et locales", complète Bérénice Urbain, coordinatrice des vestiboutiques en Hainaut.

Bérénice Urbain, coordinatrice des vestiboutiques dans le Hainaut

"Ces actions sociales, cela peut être de l’aide alimentaire, des visites aux personnes isolées…"A Dour, la Maison Croix-Rouge possède par exemple une épicerie sociale. "Les personnes qui viennent acheter des produits paient 50% du prix réel des marchandises", explique Michel Colmant, le président de la Croix-Rouge de Dour. "Nous vendons à perte. L’argent des vestiboutiques sert, entre autres, à compenser cela. Il faut bien comprendre que nous ne faisons pas de bénéfices avec la vente de vêtements, ce n’est vraiment pas le but". Lors de sa prochaine apparition sur scène, Alice On The Roof portera-t-elle une "pépite de la Vestiboutique"? Nadine l'espère..."J'y serai attentive! J'ai bien retenu tout ce qu'elle a essayé", nous dit-elle en souriant. "On verra bien...Mais j’étais très contente de sa venue. Je la suis depuis ses débuts, dans l’émission The Voice".

Et vous? Vous préférez laquelle?