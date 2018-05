Doudou à Mons ou 20 kilomètres de Bruxelles : le dilemme pour certains Montois

Coïncidence du calendrier : Doudou de Mons et 20 kilomètres de Bruxelles tombent à la même date cette année. Pour certains Montois, entre boire et courir, il faudra donc choisir.

Pas de Doudou pour Nicolas Pourbaix qui sera au départ des 20 kilomètres de Bruxelles. - © Charlotte Legrand

C’est le cas de Nicolas Pourbaix, un habitant de Ghlin. Cet habitué de folklore a fait une croix sur les festivités montoise pour courir dans les rues de Bruxelles pour la bonne cause. " Comme ça se passe dimanche, je pourrais sortir vendredi et samedi, dit-il. Mais si je le fais, je sais que les 20 kilomètres vont être pénibles. C’est le genre d’effort pour lequel il faut se préparer. Et la préparation ce n’est pas seulement s’entraîner, il faut aussi respecter une hygiène de vie."

Nicolas ne sera d’ailleurs pas le seul Montois à Bruxelles ce dimanche. Parmi ceux qui feront l'impasse sur le Doudou, signalons la présence d'une équipe de 100 coureurs de la région, proches de l'association les Amis des Aveugles. Des malvoyants seront parmi eux, ils partiront ensemble à l'assaut des 20km, plutôt que de faire la fête à Mons cette année.