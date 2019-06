Doudou 2019 à Mons: des acteurs du combat arrivent, d'autres tirent leur révérence

C'est le moment que tous les montois et leurs chambourlettes (leurs invités) attendent depuis un an: le combat dit Lumeçon ce dimanche midi sur la Grand-Place de la Cité du Doudou, le Combat de Saint Georges face au Dragon. Et rien n'est laissé au hasard pour cette confrontration du bien et du mal. L'équipe de réalisation emmenée par Joëlle Wattier prépare ce rendez-vous toute l'année et ce sont 44 acteurs, 44 personnages qu'il faut mettre en scène, pour que le Combat soit parfaitement réussi.

Les Hommes Blancs qui portent le Dragon - © JOHN THYS - BELGA J'en ai fait des cauchemars comme tous les acteurs Nicolas Sokolow vivra son premier Combat cette année. Il est un des onze Hommes blancs qui portent le Dragon. "Cela va un peu mieux mais en février et en mars, je faisais des cauchemars" nous raconte-t-il "mais c'est le cas de tous les acteurs. Je rêvais que je ne trouvais pas mon costume le dimanche matin." Cela fait 7 ans que Nicolas sait qu'il sera Homme Blanc un jour de Doudou. Ce dimanche, ce sera le jour J car la liste d'attente est longue. "Quand on est montois, on aime son folklore et participer au COmbat, c'était mon rêve. Cela dit, il faut être patient entre le fait d'être accepté et le jour où ce bonheur arrive. Je serai à l'intérieur du Dragon, d'El Biète et donc je ne verrai pas grand-chose mais l'émotion va être immense."

Le Chin-Chin Protecteur, le guide de Saint Georges - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA Le dernier Combat du Chin-Chin Protecteur Il endossera son costume de Chin-Chin Protecteur pour la dernière fois ce dimanche, Laurent Pierart, guide de Saint Georges depuis 2014 (mais acteur depuis 2003) est serein : "c'est sûr qu'il y aura de l'émotion mais je vais surtout rester bien concentré sur mon combat même si je sais que je vais recevoir des marques de sympathie de mes potes dans le rond. Je savais qu'il y aurait une fin, je suis bien dans ma tête et après 17 combats, je vivrai la Ducasse d'une façon différente. C'est sûr que j'ai vu des évolutions au fil des ans et surtout à la corde, avec le public mais il y a une ferveur de plus en plus grande et c'est sûr que c'est important pour les acteurs de sentir cela." L'an prochain, Laurent Pierart sera remplacé par un autre acteur, un Chin-Chin actuellement. Chez les Hommes de feuilles aussi, Christophe Chauvaux effectuera son dernier Combat, tout comme Eddy Delhaye après 19 participations comme Homme Blanc. Autant d'acteurs qui auront marqué le Combat dit Lumeçon, mais d'autres prendront le relais pour perpétuer le folklore montois. Et partager une même émotion.