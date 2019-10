Double meurtre de Forchies-la-Marche : un ancien commissaire arrêté

On en sait un peu plus à propos de la personne arrêtée il y a quelques jours dans le cadre du meurtre de deux hommes d’origine roumaine à Forchies-la-Marche le 29 août dernier. Ce jour-là, deux frères âgés de 45 et 48 ans, ont été retrouvés morts, abattus par balles, près d’un étang qu’il fréquentaient pour y pêcher des carpes.



Le principal suspect est un ancien commissaire de la police judiciaire fédérale, propriétaire du site. L’ancien policier nie avoir abattu les deux hommes mais il a néanmoins été arrêté.



L’étang se trouve en fait sur sa propriété. Il aurait été réauditionné et inculpé pour meurtre à la fin de la semaine dernière. Ce sont les résultats des expertises qui auraient confirmé les soupçons des enquêteurs et convaincu le juge d’instruction. Il serait aussi question de traces de sang des victimes retrouvées sur les vêtements de la personne arrêtée.



Retraité depuis plusieurs années, cet ancien membre de la police judiciaire fédérale est connu pour se promener toujours muni d’une arme de poing. Il nie les faits mais a été inculpé de meurtre et placé sous mandat d’arrêt.