Dottignies : la brasserie livre ses bières à vélo pour contrer les inconvénients du confinement

"Motiver les gens à consommer local"

Le "Porteur Amèr" livre les Dottigniens. - © Tous droits réservés

Régulièrement, Casey pilote son vélo dans les rues des villages voisins de la brasserie. "Pignon sur Rue", un autre livreur, s’occupe de la zone de Mouscron, un peu plus éloignée. "Par semaine, avec mon vélo cargo, je peux faire 20 ou 30 maisons, reprend Casey. On ne cherche pas à faire des grands volumes. Le but est plutôt de motiver les gens à consommer local plutôt que les bières produites par les grosses brasseries. "

Du côté de la brasserie De Ranke, on voit dans cette démarche une façon de compenser la chute des ventes depuis le confinement. "On vend plus ou moins 10% en moins par rapport à une période normale, notamment à cause de l’exportation rendue difficile par la fermeture des frontières et le coût des transports, détaille Nino Bacelle, patron de la brasserie De Ranke. Il faut donc aller chercher les clients là où ils sont, près de chez nous. Et les livraisons à vélo sont aussi un moyen pour qu’ils ne nous oublient pas pendant le confinement. "

Malgré cela, la consommation locale ne compensera pas tout. La petite brasserie de Dottignies a déjà dû baisser de moitié sa production. Si le confinement se prolonge, son patron craint de devoir l’arrêter totalement.