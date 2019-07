Dormir sur pilotis le temps d'une nuit : c'est possible à Ermeton-sur-Biert !

Les vacances sont là ! Peut-être que vous n’aurez pas l’occasion de partir. Mais chez nous aussi, il est possible de se dépayser. Pourquoi ne pas passer une nuit sur l’eau dans un chalet sur pilotis. C’est possible, notamment, à Mettet.

Ambiance paisible et bucolique, au fil de l’eau. 6 chalets sur pilotis surplombent la petite rivière de la Molignée. Des gîtes insolites, au cœur de la nature. Philippe et Annabelle y ont séjourné une nuit. Ils sont sous le charme : "c’est très dépaysant, calme et romantique. On n’avait jamais testé et on approuve ! "

D’agriculteur à hôte

Il aura fallu 10 ans pour que le projet voit le jour. Ce couple d’agriculteurs a voulu se diversifier. Diane est la propriétaire des lieux : "on a eu pas mal de difficultés pour obtenir les permis mais on cherchait une reconversion. Il faut aujourd’hui quand on est fermier. Et aujourd’hui, on y est arrivés et on va en construire deux autres."

Le point de départ pour découvrir la vallée de la Molignée, son RAVEL, l’abbaye de Maredsous ou encore les villages de Sosoye et de Falaën. Comptez tout de même entre 190 et 240 euros la nuitée.