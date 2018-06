Donner son sang à plus de 71 ans : les centres de transfusion sont enthousiastes

Dès l'automne prochain, vous pourrez donner votre sang même si vous avez plus de 71 ans. La limite d'âge va donc sauter et, du côté des centres de dons de sang, on s'en réjouit. Car les pénuries sont de plus en plus difficiles à gérer. C'est le cas au centre de transfusion de Charleroi où Caroline Gaillard, la directrice administrative et financière du centre, est enthousiaste : "Ca va nous permettre évidemment de pouvoir conserver des donneurs fidèles qui, aujourd’hui, étaient, je pense, frustrés de voir leur carrière de donneur arriver à son terme. Nous pourrons donc continuer à les accueillir."

Des donneurs fidèles d’autant plus nécessaires que les périodes de pénurie s'aggravent un peu plus chaque année. C'est encore le cas pour l'instant à Charleroi comme le confirme Laurence Lecomte, responsable des prélèvements, "On a vraiment énormément de difficultés à pallier ces différentes pénuries. Il manque un peu tous les groupes sanguins. C’est d’ailleurs assez surprenant : on manque de 0 et on manque de A. La réalité est telle que l’on a un stock de de quelques jours pour répondre aux besoins de nos hôpitaux."

Pour donner votre sang, le centre de don est ouvert tous les jours. Et il faut compter une bonne heure pour accomplir cet acte bienveillant. Un numéro de téléphone vous permettra d’obtenir pour tous les renseignements à ce propos : le 071 532 999.