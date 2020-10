Don Bosco Tournai : les éducateurs à la rescousse pour gérer les élèves sans professeur

Les éducateurs sont l’huile dans les rouages des écoles secondaires. Et ils sont fortement mis à contribution en cette période. "C’est surtout au matin que c’est tendu", explique Christelle Pettiaux, éducatrice à l’institut technique Don Bosco à Tournai. "On prend connaissance des absences du jour et on doit y faire face". Ce jeudi, 23 professeurs sont absents, c’est sept de plus que la veille.

"Ils n’ont pas tous le Covid. Certains sont atteints et d’autres sont en quarantaine", précise Frank Vantieghem, sous-directeur de l’établissement. "Mais le résultat, c’est que ça devient limite pour faire fonctionner l’école". Comment gérer les élèves sans professeur ? Sur huit cents, ils sont environ deux cents par heure dans cette situation. La réponse dépend du degré d’enseignement. "Avant toute chose, on essaie d’aménager les horaires pour regrouper les heures de cours à un moment de la journée", explique Christelle Pettiaux.

"Je vous libère"

Les plus grands (troisième degré, cinquième et sixième années) peuvent sortir de l’école quand ils n’ont pas cours, s’ils ont l’autorisation parentale. "Les autres vont soit à l’étude, mais les places sont limitées, soit dans la cour de récréation", précise Fabienne Dewitte, trousseau en main. "Je viens de libérer quelques sixièmes, car on n’a pas la possibilité de les garder pour le moment".

L’éducatrice ne se contente pas de surveiller les élèves dans la cour, elle fait le tour des jeunes pour "prendre leur température" et répondre à leurs questions. "Est-ce que l’école va fermer ?" s’interroge l’un d’eux. "Ce n’est pas prévu pour l’heure. On attend les directives. Mais pour l’instant, on est bien là, non ?"

"Les journées sont speed"

Ce travail de contact se fait aussi par téléphone avec les parents. "On doit les rassurer", commente Christelle Pettiaux après avoir raccroché. "On essaie de gérer tout ça au mieux, mais ce n’est pas évident. À 16 heures, on est bien fatigués." "Les journées sont speed", confirme sa collègue Fabienne Dewitte. "Mais on a une bonne équipe, on gère."

