Dix places pour le covoiturage sur le parking de la gare de Boussu

La commune de Boussu vient de mettre à disposition une dizaine de places de parking destinées aux personnes qui font du covoiturage. Le collège communal avait adhéré au principe début février en décidant de promouvoir le service "Comon", développé par la Région Wallonne pour encourager ce type de déplacement. Le programme "Comon" offre aux utilisateurs un site internet qui propose une carte de Wallonie des places disponibles pour les covoitureurs ainsi qu'une application pour smartphones.

Reste à voir comment on pourra s'assurer que ces places soient bien utilisées par des covoitureurs (et pas "squattées" par des navetteurs)... "Tout cela doit encore être finalisé et analysé par l'échevin de la mobilité et le fonctionnaire sanctionnateur", nous précise-t-on du côté de la commune.