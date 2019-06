Distribution d'eau rétablie à Marchienne-Docherie, Dampremy et Monceau-sur-Sambre

La distribution d’eau a été coupée ce jeudi matin dans une partie de Marchienne-Docherie, de Monceau-sur-Sambre et de Dampremy.



En cause : une adduction partant du captage de Viesville, et qui alimente une partie de Charleroi en eau, qui s’est rompue mercredi vers 16h15. Plusieurs rues ont rapidement été inondées vu le débit d’eau de 600 m³/heure.



Les travaux de réparation, compliqués notamment par la présence d’une conduite d’égout et les fortes précipitations, n’ont pas pu être achevés dans la nuit.



La SWDE, Société Wallonne des Eaux, était donc à pied d’œuvre depuis hier pour mener les travaux de réparation. La SWDE et la Ville de Charleroi ont tout mis en œuvre pour régler la situation au plus tôt et pour assurer un point de distribution d’eau à Marchienne Docherie. Celui-ci était accessible à partir de midi ce jeudi sur la Place Reine-Astrid à Marchienne-Docherie.



Les personnes touchées par la coupure d’eau ont été invitées à se rendre au point de distribution d’eau et de se munir de leurs propres contenants (bidons, bouteilles). Elles y ont reçu un maximum de cinq litres par ménage.



Le retour à la normale n’était pas prévu avant 18h00 ce jeudi mais, vers 16h00, les responsables de la SWDE ont expliqué que tout était rentré dans l’ordre sauf dans un quartier de Marchienne-Docherie où la pression devait encore être plus faible pendant quelque temps.